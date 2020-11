Als Bratschisten im Loh-Orchester kennen ihn viele Nordhäuser. In den vergangenen Monaten entdeckte Artur Hubert ein nicht minder spannendes Feld für Berufsmusiker wie ihn: die Komposition von Musik für ein Hörspiel. Gemeinsam mit seiner Frau, der freiberuflich tätigen Cellistin Melissa Hart, verhalf er so einem langgehegten Traum in die Realität.

Diesen Traum hatte Eva Maria Wiegand, seit 2013 mit einer eigenen Agentur in der Südharzer Veranstaltungsbranche tätig. „Ich habe schon vor Jahren gern Kindertheaterstücke und -geschichten geschrieben.“ Während erstere durchaus auf die Bühne fanden und teils preisgekrönt wurden, entstanden aus den Geschichten mangels Illustrationen nie Bücher. Die erzwungene Zwangspause durch Corona lässt Wiegand in diesem Frühjahr die alten Geschichten wieder hervorkramen. Mit dem Rottleberöder Produzenten Steffen Zickenrott kommt sie über diese ins Gespräch. Die Idee einer Hörspielveröffentlichung wird geboren. „Die Abenteuer von Paula und Balthasar“ heißt das erste 30-minütige Hörspiel für Kinder. Am 4. Dezember soll es online veröffentlicht werden. Zwei weitere sollen folgen. Artur Hubert denkt begeistert an die vergangenen Monate zurück. Schon beim ersten Hören der Geschichte seien ihm Noten durch den Kopf gegangen. Das Komponieren und das Erzählen einer eigenen Geschichte ist eine ganz neue Erfahrung für ihn, der sonst das spielt, was andere erdacht haben. Die Geschichte von Paula, der arroganten und berechnenden Katze, und Balthasar, dem einfältigen Regenwurm, ist eine über Freundschaft und Vertrauen. Balthasars Tante liegt krank im Bett, also müssen beide zu ihr in die Stadt aufbrechen und so manches Abenteuer bestehen. Was nur gemeinsam gelingt. Eva Maria Wiegand gibt Paula eine Stimme, ihr Mann Olaf Schulze dem Regenwurm Balthasar. Die Musik ist nicht nur Untermalung, vielmehr steht sie gleichberechtigt zwischen den Textpassagen. Sie macht die Tiere hörbar: Huberts Bratsche übernimmt die Rolle der Paula, Harts Cello die des Regenwurms.