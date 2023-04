Ein Konzert für Violine und Violoncello im Landkreis Nordhausen

Heringen. Die Veranstaltung ist an drei Terminen im Landkreis Nordhausen zu erleben.

Zum 4. Kammerkonzert wird am Samstag, 29. April, um 19 Uhr in den Bankettsaal des Heringer Schlosses eingeladen. Die Veranstaltung ist auch am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr, in der Cruciskirche in Sondershausen sowie am 19. Mai um 19 Uhr im Kunsthaus Meyenburg zu erleben.

Mit der Besetzung aus Violine und Violoncello laden Sophia Posselt und Matthias Weicker ein, die musikalischen, klanglichen und auch spieltechnischen Möglichkeiten dieser Instrumente zu erleben. Ihr Zusammenspiel kann mit Bach vom Barock bis zu dem ungarischen Komponisten Zoltán Kodály ins 20. Jahrhundert hinein verfolgt werden.

Ignaz Pleyel war als junger Komponist europaweit bekannt. Die Klavierfabrik, die er 1807 gründete, hielt sich bis ins Jahr 2013. Als Verleger fand er mit seinen werktreuen Ausgaben der Kompositionen von Mozart, Haydn und Beethoven Anerkennung. Mit seinem Duo zeigt sich der Sinfoniker Beethoven so kammermusikalisch wie sonst nie.

Sophia Posselt ist stellvertretende Konzertmeisterin im Loh-Orchester Sondershausen. Matthias Weicker ist stellvertretender Solo-Cellist im Loh-Orchester Sondershausen. Mit Kollegen spielt er im Sondershäuser Streichquartett und im Nordhäuser Flötenquartett.