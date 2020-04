Gemeinsam mit ihren Mann Gerhard hat die heute 87-jährige Inge Eisenächer gepflanzt, gejätet, Müll gesammelt, Hundehaufen entsorgt und Wasser von zu Hause zum Gedenkstein in Ellrich-Juliushütte getragen. Am Ostersonntag legte sie mit ihrer Tochter Evelyn Schurzmann im Gedenken an die über 4000 Opfer einen Kranz für die Initiative "Gegen das Vergessen - Wir zeigen Gesicht" nieder.

Ein Leben für die Gedenkstätte Juliushütte

Gemeinsam mit ihren Mann Gerhard hat die heute 87-jährige Inge Eisenächer viele Jahre lang gepflanzt, gejätet, Müll gesammelt, Hundehaufen entsorgt und Wasser von zu Hause zum Gedenkstein in Ellrich-Juliushütte getragen. „Und damit immer wieder an das große Unrecht vor unserer Haustür erinnert“, sagt Andreas Heise von der Initiative „Gegen das Vergessen - Wir zeigen Gesicht“. Jedem Besucher hat sie vom massenhaften Sterben der Menschen aus Russland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Polen erzählt; auch den Jugendlichen, die jedes Jahr aus Frankreich kamen. Eine tiefe Freundschaft verband ihren verstorbenen Mann und sie mit einem französischen KZ-Häftling. Dessen letzter Wille war, seine Asche am Gedenkstein zu verstreuen. Inge und Gerhard Eisenächer setzten dies in die Tat um. Dafür wurden sie von der französischen Regierung geehrt.

Am Ostersonntag legte Inge Eisenächer mit ihrer Tochter Evelyn Schurzmann, die die Pflege ihrer Mutter weiterführt, im Gedenken an die über 4000 Opfer einen Kranz für die Initiative nieder. Denn vor 75 Jahren waren die Amerikaner in Ellrich eingerückt und befreiten das KZ-Außenlager.