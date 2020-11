Ein Leben für die Musik und den Karneval

In der Einheitsgemeinde Ellrich ist es eine schöne Tradition, dass immer zum Jahresende die ehrenamtlichen Bürger von der Stadtverwaltung geehrt werden. Auf der Liste der Einzelpersonen findet sich auch Bernd Kliemannel wieder. Der gebürtige Sülzhayner hat in der Kulturszene der Einheitsgemeinde als Musiker, Sänger und Karnevalist deutliche Spuren hinterlassen.

„Die Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben“, sagt der 64-Jährige. Das habe mit dem Schulchor in Sülzhayn angefangen und sei mit der Singegruppe an der Oberschule in Bleicherode, wohin er damals gewechselt war, weitergegangen. „Mit 14 Jahren hatte ich meine erste Band namens Shet74, in der ich Gitarre spielte“, erinnert er sich. Das Gitarrespielen hat er sich selbst beigebracht. „Wir spielten damals Lieder von der Klaus Renft Combo“, fügt er hinzu.

Die Musik begleitete ihn auch bei der Armee und anschließend beim Elektrotechnik-Studium in Dresden. „Dort hatten wir eine Studentenband und spielten Tanzmusik“, blickt er zurück. Beruflich ging es dann zurück in die Heimat zur RFT, wo er als Technologe und Energetiker arbeitete. „Dabei ging es in erster Linie um Einsparungen im Energiesektor“, berichtet er. Später wechselte er in die EDV-Abteilung.

„Ich musste mich dann entscheiden, ob ich weiter in einer Band spielte oder als Fußballer in Ellrich aktiv bin“, sagt er. Er entschied sich für den Sport und trat fortan als Vorstopper beim VfL 28 in Erscheinung. Aber auch im Sportverein ging es musikalisch zu. „Nach den Spielen haben wir stundenlang zusammen gesessen und Lieder gesungen“, weiß er zu berichten.

Mit einem Lied über Fußballstartet die Karnevalskarriere

Mitte der 80er-Jahre baute Kliemannel ein Haus in der Ellricher Waldstraße, in dem er heute noch wohnt. „In jener Zeit fing meine Karriere im Karneval an“, erinnert er sich. 1984 schrieb er ein Lied über den Fußball und trat damit beim Karneval in Sülzhayn auf. „Die Nummer kam so gut an, dass ich gleich in den Verein SKV 1965 eingetreten bin.

Bernd Kliemannel leitet als Präsident die Karnevalssitzungen in Sülzhayn. Foto: Thomas Müller

Die ersten Jahre trat er solo oder mit einem Kompagnon auf, außerdem war er Mitglied der „Fröhlichen Sänger“, die stets das Eröffnungs- und das Schlusslied bestritten. „Ende der 90er-Jahre fragte man mich, ob ich nicht im Vorstand mitwirken wolle. da habe ich Ja gesagt“, so der Ellricher. 2004 wurde er Vereinsvorsitzender. Nachdem die Sitzungspräsidentin Bärbel Bischoff 2015 aufgehört hatte, leitete er fortan auch die Sitzungen des SKV. Im Verein ist seine Frau Dorothea das Mädchen für alles.

„Wir waren einer der ersten Vereine im Landkreis, die die Saison wegen Corona abgesagt haben“, betont er. „Man kann den Karneval zwar mit einem Hygienekonzept veranstalten, aber dann ist es kein Karneval mehr“, ist er überzeugt. Denn auch die Karnevalisten wollten schließlich ihren Spaß haben.

In Sachen Musik ist Kliemannel auch weiterhin aktiv. „Ich bin Mitglied im Sülzhayner Männerchor, aus dem ein Vokalquintett hervorging, das einige Jahre mit seinen Auftritten sehr erfolgreich war und sogar eine CD aufgenommen hat“, berichtet der Ellricher.

Auch mit der Sülzhayner Folkloregruppe hat er viele Konzerte bestritten. „Ich bin immer offen für Projekte. So spiele ich Gitarre im Kindermusical Ritter Rost“, nennt er ein Beispiel. Und so ganz nebenbei betreibt er auch eine siebenköpfige Familienband. „Da geht es stilistisch von Element of Crime über Supertramp bis zu den Foo Fighters“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Neben der Musik hat der Ellricher noch ein weiteres großes Hobby: Er ist begeisterter Modellbauer. 2019 hat er zwei Modelle der Ellricher St. Johanniskirche aus Kartonpappe entworfen – eines mit und eines ohne Türme. Diese sind im Café Nikolai erhältlich.

Modelle auch von denanderen Ellricher Kirchen geplant

Der Erlös ist für den Wiederaufbau der Türme bestimmt. „Ich will noch ein größeres Modell im Maßstab 1 zu 160 bauen“, hat er sich vorgenommen. Auch die anderen Ellricher Kirchen will er nachbauen.

„Mein größtes vollendetes Modell ist der Prager Hradschin mit einer Länge von 1,70 Meter und einer Breite von 80 Zentimetern“, berichtet er nicht ohne Stolz. Der Erfurter Dom, der Limburger Dom oder die Kirche am Steinhof in Wiehe sind weitere Beispiele für seine Bastelleidenschaft.

Beruflich ist Kliemannel heute bei der Stadtverwaltung angestellt, er ist im Förderverein des Waldbades aktiv und arbeitet dort im Sommerhalbjahr als Kassierer. „Das werde ich noch zwei Jahre machen und dann in Rente gehen“, blickt er voraus.

Dann wird er noch mehr Zeit für seine schönen Hobbys haben.