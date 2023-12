Ein letztes Mal auf Kinderstühlchen: Abschied im Nordhäuser Kindergarten nach über vier Jahrzehnten

Nordhausen Die langjährige Chefin der „Kinderwelt am Frauenberg“, Karla Lutze, geht in den Ruhestand. Das ist Grund genug für eine Feierstunde. Bei der wird auch Bärbel Körber für 41 Jahre Dienst gedankt.

Fürs Foto setzen sie sich noch einmal auf die bunten Stühlchen, greifen zur Spielzeugtasse. „Was sind wir früher mit auf dem Boden rumgekrochen. Und wie oft haben wir uns die Haare kämmen lassen, das liebten die Kinder.“ Karla Lutze sagt’s an ihrem letzten Arbeitstag und denkt an 45 Jahre als Erzieherin zurück. Ihre langjährige Kollegin Bärbel Körber war 41 Jahre lang Kindergärtnerin. Gesundheitliche Gründe zwangen sie Ende 2021 zum kurzfristigen Ausscheiden.

Beiden wird am Donnerstag in Nordhausens Kindergarten „Kinderwelt am Frauenberg“ ein Abschied voller Herzlichkeit zuteil. Etwa 100 Kinder singen ein Lied. Überreichen Rosen, gemalte Bilder und Gebasteltes. Eine Collage mit einem Kreuzfahrtschiff-Foto und Papierschiffchen gehört dazu – im Februar zieht es Karla Lutze in die Karibik.

Kollegen liegen sich in den Armen, suchen nach den richtigen Worten, kämpfen mit Tränen. Die Kinder unterdessen haben ihre Wünsche auf einem Strauß voller Papierherzen zusammengetragen: Gesundheit und Freude ist darauf zu lesen, aber auch „ein schönes Kleid“, „Knete“ und „Schleim, mit dem du viel Spaß hast“.

Karla Lutzes Berufsleben beginnt 1978 in der Krippe am August-Bebel-Platz. Kurz vor der Wende 1989 wechselt sie in die Krippe am Frauenberg. 1990 wird diese mit dem Kindergarten zur Kindertagesstätte fusioniert, sie wird stellvertretende Leiterin und nach etwa einem weiteren Dutzend Jahren die Chefin.

Kollegen wie Andrea Thelemann loben ihr Organisationstalent. „Bei Festen und Feiern war sie der Fels in der Brandung.“ Für jeden habe sie immer ein offenes Ohr gehabt, die Kinder habe sie alle beim Namen gekannt. Was in dieser Einrichtung mit 237 Plätzen bemerkenswert ist.

„Es war eine schöne Zeit, wenn auch oft stressig“, denkt Karla Lutze zurück und deutet die Schwierigkeiten der Nachwendezeit und die während der Corona-Pandemie nur an. Manchmal sei man einander angeeckt, „aber im Kern haben wir zusammengehalten“.

Die Leidenschaft dafür, Kindern etwas spielerisch beizubringen fürs Leben, teilt Karla Lutze mit Bärbel Körber. Letztere verbringt ihr gesamtes Berufsleben ab 1980 am Frauenberg. „Wenn ich heute hier hereinkomme, ist es wie Nach-Hause-Kommen“, sagt die Frau mit dem warmen Blick, dem großen Herzen für die Kleinen: „Von Kindern können wir Erwachsene viel lernen: Sie sind ehrlich, offen, nicht nachtragend.“

Diese Kindergärtnerin strahlt eine Liebe aus, die in keiner Ausbildung antrainiert werden kann. Sie weiß, jedes Kind ernst zu nehmen, ihm Selbstsicherheit zu geben. Das hilft fürs ganze Leben. Und manche von ihnen denken auch lange nach ihrer Einschulung an ihre „Bärbel“ zurück, schicken einen Brief oder ein selbst gesungenes Lied per Video.

Mit der Chefin der Rothleimmühle, Carmen Witzel, verbindet sie die Liebe zum Werk von Rolf Zuckowski – gemeinsam mit dem Musiker entwickeln sie vor Jahren das Projekt „Klassenreise zur Musik“: Binnen einer Woche studieren Mädchen und Jungen aus ganz unterschiedlichen Schulen gemeinsam ein Musical ein.

Mit viel Herz betreut Bärbel Körber viele Jahre auch Freiwillige aus ganz Europa, die ein Jahr lang im Kindergarten mitarbeiten. Sprachbarriere oder her: „Lachen und Weinen: Das ist in jeder Sprache gleich.“