Ein Orgelkonzert erklingt im Nordhäuser Dom

Nordhausen. Ein renommierter Kirchenmusiker aus Potsdam stellt das Werk von Max Reger in den Mittelpunkt.

In der Reihe der Orgelkonzerte im Nordhäuser Dom setzt Matthias Jacob am Sonntag, 4. Juni, einen besonderen Akzent auf Musik von Max Reger, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt. Jacob ist langjähriger Kantor und Organist der Friedenskirche in Potsdam-Sanssouci und Dozent der Hochschule für Kirchenmusik in Halle/Saale. Er hat in einer Reihe von europäischen Ländern und in den USA konzertiert, wobei das Werk Max Regers einen stetigen Schwerpunkt bildete.

Am Sonntag im Dom erklingen zudem Kompositionen von Samuel Scheidt, Franz Liszt und Maximilian Kreuz, kündigt Thomas Hofe-reiter, Kirchenmusiker der Domgemeinde, an. Das Konzert beginnt 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Spende wird am Ausgang erbeten.