Ein Potpourri aus Emotionen

Helena Heß absolviert derzeit ein Praktikum in der Nordhäuser Lokalredaktion.

Helena Heß über mehrere erste Schultage im Leben.

Vorfreude und Bedenken, Aufregung, aber auch ein ganz kleines bisschen Angst. Am ersten Schultag kommen alle möglichen Emotionen zusammen. Tagelang kreisen den Schulanfängern schon die unterschiedlichsten Fragen im Kopf herum. Werden meine Lehrer nett sein? Werde ich schnell neue Freunde finden? Ob es wohl viele Hausaufgaben geben wird? Der Tag, an dem die schwere Zuckertüte, auf die man sich so gefreut hat, gegen den noch schwereren Schulranzen ausgetauscht wird, bleibt vielen ein Leben lang im Gedächtnis.

Eigentlich erlebt man nicht nur einen ersten Schultag. Denn nicht nur Erstklässler fangen etwas vollkommen Neues an. Viele Kinder lernen ab heute an einer weiterführenden Schule. Für manche Teenager beginnt bald die Ausbildung oder das Studium. Diese wechseln dabei nicht nur die Schulform, sondern manchmal auch den Wohnort. Zu den vielen neuen Kommilitonen kommt also auch eine fremde Stadt.

Es gibt viele erste Schultage im Leben. Die Emotionen jedoch bleiben dieselben. Vorfreude und Bedenken. Aufregung, aber auch ein ganz kleines bisschen Angst.