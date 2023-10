Ein Sportholzfäller aus dem Kreis Nordhausen zählt zu den Besten in Deutschland

Bleicherode. Sportholzfäller bieten atemberaubende Action. Bei den deutschen Meisterschaften zeigt auch ein junger Mann aus dem Kreis Nordhausen, wie gut er mit Axt und Säge umgehen kann.

Bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften im Sportholzfällen ging Felix Mühlhaus aus Bleicherode an den Start. Er nahm erstmals an diesem Titelkampf teil. Mit seiner Leistung konnte er in Essen auf sich aufmerksam machen. Beim Single Buck lieferte er die Tagesbestzeit ab. Beim Underhand Chop verbesserte er seine persönliche Bestzeit. Beim Stock Saw musste er zwei Holzscheiben von einem Stamm absägen – präzise und möglichst schnell. Die Präzision gelang ihm nicht. „Das war ärgerlich und knapp“, so Felix. „Ich kann zufrieden sein und hoffen, dass es das nächste Mal noch besser wird.“ Seine Debüt beendete er auf Rang sieben.