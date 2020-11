Ein Stall als überdachte Weide

Das Tierwohl ist keine Worthülse. Markus Bertuch meint es ernst. Der 31-Jährige ist Chef der Agrargesellschaft Mauderode-Herreden. Unter seiner Regie entsteht jetzt in der Hochstedter Flur ein neuer Mutterkuhstall. Die Kühe stehen hier künftig auf Stroh, haben reichlich Platz, viel Licht und frische Luft. Es sei eine „überdachte Weide“, sagt der Landwirt.

Friederike hat ihren Anteil am Projekt. Das Orkantief zieht im Januar 2018 als schwerer Sturm durch den Südharz. Es zerrt kräftig am Dach des alten Stalls. Das Gebälk ist der Windstärke nicht gewachsen und bricht zusammen. Den Schock verdauen Markus Bertuch und seine Mitarbeiter schnell. Sie begreifen den Verlust als Chance, etwas Moderneres zu schaffen.

Landwirt beklagt hohe Bürokratie bei Planung und Finanzierung

Die Idee wächst. Die Planung ist ein Hürdenlauf. Es ist nicht so einfach, den Förderrichtlinien gerecht zu werden. Die Thüringer Aufbaubank für sich zu gewinnen, ist anspruchsvoll.

„Für die Förderpolitik der Zukunft müsste es auch unbürokratischere Wege geben“, wünscht sich Markus Bertuch. Unkompliziert sei schon jetzt die Zusammenarbeit mit dem Nordhäuser Bauamt und auch mit der Unteren Wasserbehörde, lobt der Landwirt.

Ungern blickt er auf den aufwendigen Abbruch des alten Stalls zurück. Asbestfasern im Dach und in den Decken treiben die Kosten in die Höhe. Fachleute der Langensalzaer Firma Gutzmann übernehmen den Job, leisten eine super Arbeit.

Genau an der Stelle des alten Stalls entsteht der neue. In Abriss und Aufbau müssen insgesamt rund 900.000 Euro investiert werden. Zum Glück fließt zur Genüge Geld dank der Fördermittel und der Versicherung. Am Ende muss der Agrarbetrieb nur noch Eigenmittel in Höhe von 40.000 Euro aufbringen. Den Neubau errichten die Männer vom Nordhäuser Waresa-Unternehmen. Die Nohraer Firma FFI rüstet den Stall aus.

Mutterkühe überwintern mit ihren Kälbern gemeinsam im Stall

55 Mutterkühe sind es gegenwärtig. In Zukunft sollen es 80 sein. Schrittweise wird der Bestand am Fleischfleckvieh ab dem nächsten Jahr erweitert. Überwiegend aus der eigenen Nachzucht. „Aber wenn es möglich ist, kaufen wir auch frische Genetik ein“, erklärt Bertuch.

Die Kühe sollen sich nicht nur auf der Weide wohlfühlen, sondern im Winter auch im neuen Stall. Foto: Daniel Volkmann

Bis Ende November bleiben die Tiere auf den Weiden. Unter anderem bei Gudersleben, Herreden und Woffleben. Insgesamt sind es 180 Hektar Grünland, das die Mauderöder bewirtschaften. Die Kühe und ihre Kälber überwintern im Stall. Vier Buchten sind vorgesehen. Dann stehen jeweils 20 Kühe auf 200 Quadratmetern. Die Kälber haben ihre eigenen Buchten. „Sie können jederzeit zu ihren Müttern oder unter sich bleiben, wie sie wollen“, schildert Bertuch.

Der offene Stall bereite den Kühen im Winter keine Probleme. „Ihre Wohlfühltemperatur liegt bei acht Grad“, unterstreicht der Landwirt. Kalt werde es den Tieren nicht so schnell.

Der Betrieb verfüttert das Heu, das er selbst produziert. Es soll nichts dazugekauft werden. Kraftfutter ist verpönt. „Sobald frisches Futter wächst, kommen unsere Kühe wieder raus auf die Weide“, sagt Markus Bertuch. Mit Mitte April rechnet er stets.

Der Landwirt hat ein großes Ziel vor seinen Augen. Er ist auf dem Weg zum zertifizierten Bio-Betrieb. In zwei Jahren soll die Vision Realität sein. „Noch sind wir in der Umstellungsphase.“ Perspektivisch plant Bertuch auch eine Biofleischvermarktung. „Ob direkt oder über Händler – das steht noch nicht fest.“