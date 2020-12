Ein starkes Doppel-Pack aus Trebra

Eine „riesengroße Ehre“ sei dieser Titel, sagt Jens Sauer und lächelt. „Schon die Nominierung hatte uns doch gerührt“, fügt Stefan Mund an. Beide Trebraer gehören zu insgesamt 15 Kandidaten(-paaren), die zur Wahl standen für den Titel „Südharzer des Jahres 2020“.

Mit Abstand gewannen Sauer und Mund angesichts von 128 Stimmen vor dem Wülfingeröder Stephan Domann (76 Stimmen) sowie den Nordhäusern Niels Weißenborn und Alexander Scharff (75 Stimmen). Mehr als 500 TA-Leser hatten sich an der diesjährigen Wahl beteiligt.

Natürlich freuen sich Sauer, der Ortsteilbürgermeister des 320-Seelen-Dorfs, und Mund, Mitglied des Gemeindekirchenrates, über die Auszeichnung. „Aber wir wären nichts ohne die, die uns unterstützen“, betont Stefan Mund.

Es ist wahr: Die beiden Männer allein hätten es nicht geschafft, die Bushaltestelle an der Kirche zu sanieren, dem Feuerwehr-Löschbrunnen eine neue Abdeckung zu geben, 20 Bänke in der Trebraer Flur zu erneuern, Brückengeländer zu streichen, Dorfgräben auszuheben, das Kriegerdenkmal zu restaurieren, Wege neu zu beschildern, ebensolche im Park vor dem Pfarrhaus überhaupt erst einmal wiederherzustellen. Ganz zu schweigen von der Kirche, an der sich in den vergangenen drei Jahren viel getan hat.

Die Menschen im Dorf zusammengebracht

Die Bilanz für Trebra ist äußerst positiv, weil viele mit zupacken. Dass dies so ist, ist der Verdienst von Sauer und Mund. Sie schaffen es, Menschen zusammenzubringen und dazu zu bewegen, selbst für ihren Ort aktiv zu werden. Sie haben erreicht, dass in Trebra nicht die politische Gemeinde einerseits und die Kirchengemeinde andererseits handeln, sondern beide Strukturen Hand in Hand agieren.

„Viele haben gemerkt, dass sich im Dorf zu wenig bewegt. Aber es musste erst einmal in die Köpfe, dass sich daran nur etwas ändert, wenn von innen heraus etwas passiert“, meint Stefan Mund. „Wir können nicht mit einer großen Infrastruktur punkten. Wollen wir junge Familien hier halten und zurückholen, muss das Dorf schön sein“, ergänzt Jens Sauer.

Mit diesem Credo begann er – hauptberuflich eine Kfz-Werkstatt führend – 2018 als neuer, parteiloser Ortsteilbürgermeister. Gemäß dieser Maxime handelt auch Stefan Mund, der sein Geld als Einzelhandelskaufmann verdient und das Ehrenamt als moralische Pflicht versteht. Sind die Kübel vor der Bushaltestelle unansehnlich, bepflanzt er sie eben neu. Ärgert er sich über den Holzwurm im Altar der Kirche, stellt er sich selbst mit einer kleinen Spritze stundenlang hin, um in jedes der hunderten Löchlein ein entsprechendes Mittel einzubringen.

Noch viel zu tun an und in der Kirche

Apropos Kirche: Deren mehr als 300 Jahre alten Fenster konnten restauriert werden, weil sich rund 40 Paten fanden, die dafür spendeten. Weil viele mit zupackten, entstand dieses Jahr ein barrierefreier Zugang. Zurzeit müht sich Trebra um 236.000 Euro für die dringend nötige Sanierung der markanten Turmhaube von St. Nicolai.

Drinnen wären perspektivisch noch die Bänke aufzuarbeiten, der Altar zu sanieren, Wände und Decke neu zu streichen. Nicht zu vergessen der Fußboden im Chorraum: „Die Terrazzofliesen aus den 1970er-Jahren müssen durch Naturstein ersetzt werden, der atmen kann, also die Feuchtigkeit entweichen lässt“, erklärt Sauer.

Die Kirche quasi zum Dorfgemeinschaftshaus zu machen, zum Mittelpunkt des Dorflebens, schwebt ihm und Stefan Mund vor. Dass sie beide hier 1984 getauft wurden – der eine kurz nach seiner Geburt und der andere mit 18 Jahren vor einer geplanten kirchlichen Hochzeit – erzählen sie lächelnd. Die gemeinsame Arbeit für Trebra ließ sie einander kennen lernen – und schließlich auch ein Paar werden.