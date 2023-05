Ein Streit unter Bekannten eskaliert im Landkreis Nordhausen

Kraja. Wenn der Alkohol die Sinne vernebelt: Eine tätliche Auseinandersetzung sorgt in Kraja in der Landgemeinde Bleicherode für einen Polizeieinsatz.

In der Nacht zum Freitag gerieten zwei Männer in Streit. Während der Geschädigte schlief, griff ihn der ihm bekannte alkoholisierter Täter tätlich an und schlug mehrfach auf ihn ein. Weiter versuchte der Täter durch die Zuhilfenahme eines gefährlichen Gegenstands den Geschädigten erneut anzugreifen. Das Opfer des Angriffs wurde verletzt und konnte ambulant versorgt werden. Der zunächst festgenommene Täter wurde nach der Tatbestandsaufnahme durch die Polizei und einer Blutprobenentnahme, auf Weisung der Staatsanwaltschaft, wieder in die Freiheit entlassen.