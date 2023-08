Ein Südharzer Ausflugstipp für alle sportlichen Wanderer

Frank Ballhause mit den Smovey-Ringen. Der Fitnesstrainer bietet Kurse mit den österreichischen Geräten an, die die Muskulatur aktivieren und das Lymphsystem vitalisieren.

Nordhausen. Naturerlebnis trifft Sport. Eine besondere Tour durch die Rüdigsdorfer Schweiz bei Nordhausen steht demnächst an. Auch für Kinder soll sie geeignet sein.

Eine sportliche Wanderung in der Rüdigsdorfer Schweiz mit Smoveys startet am Sonnabend, 2. September, um 14 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich auf dem Wanderparkplatz in Rüdigsdorf. Die Tour verknüpft Naturerlebnis mit Sport. Mit den grünen Ringen, den Smoveys, gehe das einfach, meint Anja Apel, Sachbearbeiterin im Südharzer Naturpark. Schwungvolles Gehen helfe gegen Stress und Schlafprobleme, halte das Gehirn fit und steigere das Wohlbefinden. Smoveys-Coach Frank Ballhause führt die Teilnehmer. Die zweistündige Wanderung sei auch für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Anmeldung unter Tel.: 0163 4711479