Ein Tipp für Schüler im Kreis Nordhausen: Ferienticket kaufen und sparen

Ein Zug an einem Bahnübergang (Symbolbild).

Nordhausen. Mit dem Schüler-Ferienticket können die Kinder und Jugendlichen in den Sommerferien auch im Kreis Nordhausen im öffentlichen Nahverkehr fahren.

Die Sommerferien sind zur Hälfte vorbei. Dennoch warten noch immer viele Erlebnisse auf die Schüler. Und die müssen nicht mit hohen Fahrtkosten verbunden sein. Wer günstig in Thüringen unterwegs sein möchte, für den lohnt es sich auch jetzt noch, das Schüler-Ferienticket zu kaufen, sagt Franziska Bernsdorf von den Nordhäuser Verkehrsbetrieben. Bis zum letzten Ferientag am Sonntag, 20. August, sind damit Schwimmbad, Zeltplatz, Freunde, Verwandte und viele andere Ziele unabhängig von den Eltern erreichbar. Das Ticket kostet 32 Euro und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in allen Bussen, Nahverkehrszügen (zweite Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen.

Infos unter: www.sft-thueringen.de