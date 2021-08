Ein Triebwagen der Selketalbahn fällt aus

Harz. Harzer Schmalspurbahnen setzen ab 25. August vorübergehend Busse als Schienenersatzverkehr ein. Auch Eisfelder Talmühle ist betroffen.

Aufgrund eines Triebwagenschadens müssen die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ab Mittwoch, 25. August, einen Teil ihrer Zugfahrten auf der Selketalbahn durch Busse ersetzen, teilt HSB-Sprecher Dirk Bahnsen mit.

Sobald die Fahrzeugreparatur erfolgt sei, wolle die HSB den Ersatzverkehr aufheben. Das solle möglichst bald sein. Betroffen seien acht von insgesamt 52 Zugfahrten, die täglich auf der Selketalbahn verkehren, erklärt Bahnsen.

Es handele sich um die Abfahrten von Gernrode nach Quedlinburg um 8, 13.16, 14.59 und 17.59 Uhr, von Gernrode nach Alexisbad um 9.02 und 15.46 Uhr, von Quedlinburg um 8.30, 13.41, 15.30 und 18.30 Uhr, von Alexisbad nach Gernrode um 12.31 und 16.58 Uhr, von Alexisbad nach Eisfelder Talmühle um 9.40 Uhr sowie von Eisfelder Talmühle nach Gernrode um 11.15 Uhr.

Die Busse des Ersatzverkehrs halten in der Regel unweit der Bahnhöfe oder Haltepunkte der HSB. Aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten können sie jedoch nicht alle Bahnstationen ansteuern. In Bad Suderode beispielsweise stoppt der Schienenersatz an der örtlichen Bushaltestelle. Die abseits gelegenen Haltepunkte Birkenmoor und Osterteich können durch die Busse nicht angefahren werden. Der übrige Zugverkehr der Selketalbahn einschließlich aller Dampfzugfahrten finde fahrplanmäßig statt, verspricht Bahnsen.