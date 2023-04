Ein Überlebender der Nazigräuel besucht einen Nordhäuser Kulturverein

Nordhausen. Wie die „Kleine Freiheit“ einen Gedenkort für Zwangsarbeiter und Opfer von Konzentrationslagern in der Nordhäuser Unterstadt schafft. Warum die Erinnerungen stets wachgehalten werden müssen.

Der Nordhäuser Kulturverein „Kleine Freiheit“ konnte einen besonderen Besucher begrüßen: Den Holocaustüberlebenden Albrecht Weinberg. Der Anlass für den Besuch des 98-jährigen war die Pflanzung einer 4,50 Meter hohen Himalayabirke. Die Birke wurde von Gunnar Haase und Stefan Klima gespendet.

„Der Baum soll die Erinnerung an die unzähligen Zwangsarbeiter und Holocaustopfer wachhalten, die im Umkreis von 1000 Metern um die Kleine Freiheit ihrer Würde beraubt wurden.“, sagt Doreen Knabe, Vorsitzende des Vereins „Kleine Freiheit“ zur Pflanzung.

Baum 80 Jahre nach erster Deportierung gepflanzt

In seiner Ansprache erinnerte Vorstandsmitglied Alexander Scharff an die Gräueltaten der NS-Zeit in Nordhausen und stellte klar, welche Bedeutung der Baum auf den Hof der Kleinen Freiheit zukünftig haben soll. „Wir pflanzen diese Birke für die vielen namenlosen Opfer und geben ihnen damit etwas ihrer Identität und Würde zurück. Unser Baum soll uns dabei nicht die Freude an diesem Ort eintrüben. Er soll uns vielmehr daran erinnern, dass es ein Privileg ist, heute und hier leben zu dürfen und in der Kleinen Freiheit einen Freiraum für Ausgelassenheit und Kreativität zu haben.“

Albrecht Weinberg pflanzte den Baum mit den Worten: „Ihr lieben Leute, ich danke euch, dass ihr an mich gedacht habt. Und du, lieber Baum, wachse und gedeihe.“ Weinberg berichtete den anwesenden Vereinsmitgliedern, dass für ihn das Datum der Baumpflanzung ein besonderer Tag sei, denn am 19. April 1943, auf den Tag genau vor 80 Jahren, wurde er das erste Mal deportiert.

Was ihn damals erwarten sollte, konnte Weinberg nicht ahnen, als er nach Tagen in einem Viehwaggon im Konzentrationslager Auschwitz ausstieg. Von Auschwitz wurde er nach Mittelbau-Dora deportiert, wo er unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit im Kohnstein verrichten musste. Völlig entkräftet zwang man ihn anschließend auf den sogenannten Todesmarsch ins Konzentrationslager Bergen-Belsen, wo er als lebendes Skelett von britischen Truppen befreit wurde.

Der Kulturverein „Kleine Freiheit“ wurde 2020 gegründet. Seitdem wird der Verein seinem Anspruch gerecht, vielseitige Veranstaltungen zu organisieren. Neben gut angenommenen Clubnächten und Konzerten habe der Verein auch inhaltliche Formate und Mitgliederveranstaltungen aufgelegt.