Die Zollinspektoren Edmund Held und Sarah Köthe packen am Umzugstag in den neuen Räumen des Zolls in der Rothenburgstraße 10 einen Karton aus.

Ein Umzug nach zweieinhalbjähriger Vorbereitungszeit: Der Zoll in Nordhausen ist nun in der Rothenburgstraße zu finden

Nordhausen. Der Zoll in Nordhausen verlässt die Bahnhofstraße. Der neue Standort in der Rothenburgstraße bietet viele Vorteile und ist vor allem eines – barrierefrei.

Für Fußgänger ist am Mittwoch der Gehweg vor dem Gebäude in der Bahnhofstraße 21 nur eingeschränkt nutzbar. Auf dem Bürgersteig parkt ein Lastwagen der Nordhäuser Umzugsfirma Emflex. Zudem haben die Mitarbeiter des Unternehmens einen Möbelaufzug aufgebaut. Dieser lehnt an einem geöffneten Fenster in der ersten Etage des Gebäudes. Stück für Stück verlassen auf diesem Weg zahlreiche gepackte Kisten und Möbel die Büroräume und werden in dem Lastwagen verstaut.

Es ist Umzugstag für die Abteilung Finanzkontrolle/Schwarzarbeit und den Zollservicepunkt am Standort Nordhausen. „Seit 2007 waren wir hier drin“, erläutert Sarah Köthe vom Hauptzollamt Erfurt. In der Regel würden Objekte für die Dauer von zehn Jahren angemietet. Nun ist die Zeit für einen Ortswechsel gekommen. Ab sofort sind die 33 in Nordhausen Beschäftigten in der Rothenburgstraße 10 zu finden.

Am neuen Standort sind noch einige Handgriffe zu machen

Zweieinhalb Jahre lang sei der Umzug vorbereitet worden, gewährt die Hauptzollamtssprecherin einen Einblick. Sarah Köthe berichtet von umfangreichen Umbauarbeiten, die in dem Objekt aufgrund der Vormieter zunächst noch notwendig waren. So war dort unter anderem mal die Nordhäuser Firma Pumpenboese ansässig. Nach der langen Vorbereitungszeit ist es am 1. März dann endlich soweit. Dass der Umzugstermin auf einen Mittwoch fällt, ist kein Zufall. An diesem Tag bleibt der Zollservicepunkt für den Besucherverkehr geschlossen. Telefonisch erreichbar ist die Behörde dennoch, wenn auch aufgrund des Umzugs eingeschränkt.

Der Umzugswagen steuert mehrmals den neuen Standort in der Rothenburgstraße 10 an. Der Inhalt des

Danny Windolf und Jan Niklas Heinemann (v.l.n.r.) vom Nordhäuser Unternehmen Emflex-Umzüge heben einen Schrank von einem Möbelaufzug auf einen Lkw. Foto: Marco Kneise / FUNKE Foto Services

Lastwagens wird entladen und auf die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und in der ersten Etage verteilt. Im gesamten Gebäude riecht es noch nach frischer Farbe. In den einzelnen Büros geht es dann für die Behördenmitarbeiter ans Auspacken. Schon ab Donnerstag wollen sie wieder den Dienstbetrieb aufnehmen. Die Beschäftigten des Zollservicepunkts sind wie gewohnt für die Bürger da. „An den bisherigen Öffnungs- und Sprechzeiten sowie Telefonnummern ändert sich nichts“, betont Sarah Köthe.

Der neue Standort bietet laut der Hauptzollamtssprecherin bessere Bedingungen für die Mitarbeiter und den Publikumsverkehr. „Es gibt einen zweiten Flucht- und Rettungsweg sowie einen separaten Eingang für die Bürger, die zum Zollservicepunkt wollen“, zählt sie einige Vorteile auf. Zudem sei das moderne Dienstgebäude komplett barrierefrei. „Weiterhin gibt es viel mehr Parkmöglichkeiten als am alten Standort“, ergänzt Zollinspektor Edmund Held von der Abteilung Finanzkontrolle/Schwarzarbeit. Er spielt damit vor allem auf die enge Toreinfahrt am Objekt in der Bahnhofstraße 21 an. Aber nicht nur mit dem Auto können Bürger den Zoll erreichen. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Rothenburgstraße 10 problemlos zu erreichen.

Ganz abgeschlossen sind die Bauarbeiten an der neuen Liegenschaft allerdings noch nicht. Es fehlen einige Beschriftungen. Im Außenbereich wird zudem auch noch gebaut.