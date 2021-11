Ein Verletzter und 25.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß mit Straßenbahn

Niedersachswerfen. Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist ein Autofahrer in der Gemeinde Harztor verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist am Dienstagabend ein Autofahrer in Niedersachswerfen (Landkreis Nordhausen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 50-Jährige gegen 21.15 Uhr mit seinem VW Caddy vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße Im Steinfeld kommend auf die Bundesstraße 4 in Richtung Niedersachswerfen auffahren. Dabei kam es am dortigen Bahnübergang zur Kollision mit der Straßenbahn.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach links gegen die dort befindliche Ampelanlage geschleudert und kam anschließend zum Stehen. Der VW-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 47-jährige Fahrer der Straßenbahn und ein im Triebwagen sitzender Fahrgast seien nicht verletzt worden, so die Polizei.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.