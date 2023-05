Ein Versprechen, eine Nachtschicht und eine Premiere - die Sportlerehrung in Nordhausen hatte alles, was es brauchte

Nordhausen. Bei der Sportlerehrung in der Nordhäuser Wiedigsburghalle gab es Überraschungen und jede Menge glückliche Gesichter

So ein klein wenig ahnte er es, als Moderator Marc Nebelung zwar noch nicht seinen Namen vorlas aber seine Sportart beschrieb. Als dann Martin Knape als beliebtester Sportler vorgelesen wurde, strahlte der Triathlet über beide Ohren. „Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Wir sind das erste Mal bei dieser Gala, ich das erste Mal nominiert und dann gleich sowas. Das kann man eigentlich gar nicht glauben“, so Knape hinterher, der verriet, dass er gar keine Werbung für sich gemacht hatte.

Das hatte er seiner Frau überlassen, die damit wohl alles richtig gemacht hatte. Der Ausdauersportler schaute dann aber schon wieder auf die Uhr. Früh schlafen gehen - was an dem Abend aber eher so gut wie unmöglich war - war angesagt. Am nächsten Morgen ging es gleich wieder zur Harzquerung - was sonst.

Martin Knape (linkes Bild) konnte es kaum fassen, als er aufgerufen als beliebtester Sportler. Gute Stimmung herrschte auch bei KSB-Präsident Gert Störmer (rechts) und Moderator Marc Nebelung. Foto: Christoph Keil

Die Wiedigsburghalle war aufgrund der festlichen Ehrung gar nicht wiederzuerkennen, was auch KSB-Präsident Gert Störmer und Landrat Matthias Jendricke mehrfach erwähnten. „Wir haben eine Nachtschicht eingelegt und von 21 bis 5 Uhr die Halle umgebaut. Ich denke, das ist uns gelungen“, sagte Fabian Fromm von der Eventfirma, die das Ambiente herbeizauberte.

Sportgala Nordhausen: Die Bilder des Abends Sportgala Nordhausen: Die Bilder des Abends Vor über 300 geladenen Gästen wurde die Wiedigsburghalle in einen festlichen Saal verwandelt. Zu Gast war auch der Ehrenpräsident des Landessportbundes Thüringen, Peter Gösel. Foto: Christoph Keil

„Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, dass die Ehrung in dem Rahmen stattfindet. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Rahmen etwas kleiner zu halten und den Sport um den es hier geht, in den Vordergrund zu stellen. Ich bin so stolz auf die Leistungen, die alle erreicht haben. Das kann man nicht oft genug sagen“, ließ Gert Störmer verlauten, der ebenso erklärte, dass der Nordhäuser Sport wieder an Zuwachs erfährt und an Mitgliederzahlen zu den größten Thüringens gehört

Er stand immer wieder im Dialog mit Moderator Marc Nebelung, der hervorhob, dass solch eine Gala immer seltener sei und sie es beispielsweise in Erfurt gar nicht gäbe.

Auftritt von Krimderodes Karnevalsclub. Foto: Christoph Keil

Nach dem ersten musikalischen Akt von Carolin Schumann und einer Showeinlage vom Karate Do Kwai Nordhausen, ging es los. Die über 300 geladenen Gäste warteten schon gespannt und nach einem ausgiebigen Buffet wurden die Namen und Mannschaften verlesen.

Bei den Männern gab es einen kleinen Fauxpas, als Mario Köhler - als Dritter geehrt - sich auf dem Foto nicht wiederfand. Aber solch kleine Pannen machen es durchaus auch liebenswert. Als bei den Frauen die Siegerin Julia Mackerodt aufgerufen wurde, ging der wartende Blick durch die Halle. Thüringens beste Springreiterin aber war nicht da, sie zeigte einmal mehr ihr Können auf einem Turnier.

Kurz darauf gab Patrick Börsch noch ein Versprechen ab, vor über 300 Zeugen. Im kommenden Jahr will er zusammen mit Stephan Klante, dem Bürgermeister der Landgemeinde Harztor, den Halbmarathon beim Harztorlauf absolvieren. In diesem Jahr sollen es erstmal nur acht Kilometer sein. Ein mutiges Vorhaben und Börsch ahnt bereits, auf was er sich da eingelassen hatte. Bis spät in die Nacht hinein wurde noch getanzt, vor allem die Volleyballerinnen aus Bleicherode, die Zweite wurden in der Kategorie Mannschaft, sorgten auf der Tanzfläche für Stimmung.

Die Geehrten

Sportlerin des Jahres

1. Platz Julia Mackerodt Ländlicher Reitverein Immenrode

2. Platz Franziska Martens SV National Auleben

3. Platz Chantal Rimke LV Altstadt 98 Nordhausen

Sportler des Jahres

1. Platz Martin Knape Triathlon Nordhausen

2. Platz Frank Pelny Karate-Do-Kwai Nordhausen

3. Platz Mario Köhler TSC Neptun Nordhausen

Mannschaft des Jahres

1. Platz 1. Männermannschaft + Frauenmannschaft SV National Auleben

2. Platz Frauenmannschaft Volleyballgemeinschaft Bleicherode

3. Platz 25 Punkte Männermannschaft Ü41 SVC Nordhausen

Nachwuchssportlerin des Jahres

1. Platz Stella Mohrig SV Aktivist Sollstedt Kegeln

2. Platz Isabell Nebelung Schützenverein 1900 Ellrich Bogenschießen

3. Platz Tessa Reichhardt LV Altstadt 98 Nordhausen Leichtathletik

Nachwuchssportler des Jahres

1. Platz Nico Reim Karate-Do-Kwai Nordhausen Karate

2. Platz Thilo Kühne Triathlon Nordhausen Triathlon

3. Platz Till Liesegang Nordhäuser Sportverein Handball

Lions-Club-Sportförderpreis für die Jugendarbeit 2022

1. Platz LV Altstadt 98 Nordhausen

2. Platz SV Bielen 1926

3. Platz Karate-Do-Kwai Nordhausen