Ein Wiedersehen nach 70 Jahren: Im Kreis Nordhausen feiern frühere Schulkameraden ihre Gnaden-Konfirmation

Görsbach. Es gibt viel zu erzählen nach sieben Jahrzehnten. Ein Fest der Gnaden-Konfirmation ist jetzt im Kreis Nordhausen gefeiert worden. In den Gesprächen war es für alle eine Reise in die Vergangenheit.

Das erlebt Görsbach nicht alle Tage: ein Wiedersehen nach 70 Jahren. Die Konfirmanden von 1953 trafen sich zum 70-jährigen Jubiläum – der Gnaden-Konfirmation. Zunächst feierten sie den Gottesdienst in der Mauritius-Kirche. Dem schloss sich ein Fest in der Kulturscheune an. Alle Jubilare hatten viel aus den vergangenen Jahrzehnten zu berichten. „So manche Anekdote aus der gemeinsamen Schulzeit wurde ausgegraben, und es wurde herzlich darüber gelacht“, schildert Siegfried Junker. Das Erinnerungsfoto entstand vor der Kulturscheune (von links): Edda Junker, Bärbel Werner, Alfred Kwak, Hannelore Schütze, Lona Wille, Irmgard Junge, Brigitte Kwak, Herbert Junge, Hans-Werner Benkenstein, Joachim Kühlewind und Siegfried Junker. Nicht im Bild ist Marlis Heine.