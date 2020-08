Einbrecher am Supermarkt - Dreister Handy-Dieb - Minibagger gestohlen

Teurer Unfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwoch in Nordhausen ereignete. Der 25-jährige Fahrer eines VW fuhr gegen 17 Uhr den Petriblick in Richtung Darrweg. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel eines 40-Jährigen, der die Straße der Einheit in Richtung Robert-Blum-Straße befuhr. Verletzt wurde niemand.

Dreister Handy-Dieb

Ein Jugendlicher wurde am Mittwochabend Opfer eines dreisten Handy-Diebstahls. Gegen 20.50 Uhr sprach ein Unbekannter ihn in der Nordhäuser Arnoldstraße an. Unter einem Vorwand bat der Mann darum, mit dessen Smartphone zu telefonieren. Nach kurzem Zögern übergab der Jugendliche sein Handy. Der Täter nahm das Smartphone an sich und rannte unvermittelt in Richtung des Getränkemarktes am Lohmarkt davon. Das Handy hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Der Unbekannte war ca. 1,90 m groß und schlank. Er war schwarz gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Einbrecher am Supermarkt

Ein Supermarkt in der Straße der Opfer des Faschismus in Nordhausen wurde am Mittwochabend von Einbrechern heimgesucht. Kurz nach 22 Uhr löste der Einbruchsalarm des Marktes aus. Polizisten stellten die zerstörte Glasscheibe einer Eingangstür fest. Der oder die Täter waren bereits geflüchtet. Der Alarm schreckte die Unbekannten möglicherweise ab, denn ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 600 Euro. Wer hat den Einbruchsversuch bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Einkaufsmarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Hochwertiger Minibagger von Baustelle gestohlen

Zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7.10 Uhr, hatten es Diebe auf einen Minibagger in Kleinfurra abgesehen. Das gelbe Fahrzeug des Herstellers Wacker, Modell ET18, war auf einer Baustelle im Sandweg abgestellt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der oder die Täter den Minibagger vermutlich mit einem Anhänger abtransportierten. Der Bagger hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Wer kann Hinweise geben? Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann etwas zum Verbleib des Baggers sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

