Einbrecher erbeuten ein Mountainbike in Nordhausen

Zum wiederholten Mal muss sich die Polizei mit einem nächtlichen Kellereinbruch in Nordhausen beschäftigen. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Grenzstraße bemerkte am Montag, dass unbekannte Täter gewaltsam in ihren Keller eingedrungen waren, berichtet die Landespolizeiinspektion am Dienstag. Den Spuren zufolge öffneten die Einbrecher das Vorhängeschloss gewaltsam und erbeuteten aus dem Kellerverschlag ein schwarzes Mountainbike. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert.

Gegenwärtig nehmen die Kellereinbrüche in Nordhausen allem Anschein nach wieder zu. So waren beispielsweise auch in der Nacht vor Heiligabend Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Hardenbergstraße auf Beute aus.

Hinweise zu den jüngsten Kellereinbrüchen nimmt die Polizei in Nordhausen telefonisch unter 03631 / 960 entgegen.