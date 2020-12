Die Siegener Polizei stoppt den Mann in Meiswinkel. (Symbolbild)

Einbrecher in ehemaligem Supermarkt in Heldrungen

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in den im Umbau befindlichen, ehemaligen Supermarkt in der Hauptstraße von Heldrungen. Der oder die Täter erbeuteten aus dem Inneren des Gebäudes mehrere hochwertige Werkzeuge im Wert von etwa 5000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.