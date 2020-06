Einbrecher in Lagerraum

Diebe schlugen in der Nordhäuser Grimmelallee zu.

Nordhausen. Mobiliar und Dekorationsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten Einbrecher aus einem Lagerraum in der Grimmelallee. Am Donnerstag wurde der Diebstahl bemerkt. Unbekannte hatten die Tür zu dem Lagerraum gewaltsam geöffnet und einen Sachschaden von etwa 100 Euro verursacht. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Landespolizeiinspektion in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.