Einbrecher in Nordhausen verursachen Schaden von mehreren tausend Euro

Nordhausen. Unbekannte Täter brachen in ein Nordhäuser Firmengebäude ein. Das wurde gestohlen:

Unbekannte sind nach den Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch in ein Firmengebäude in der Grimmelallee eingedrungen. Sie stahlen mehrere Meter Kupferkabel.

Laut Polizei beläuft sich der dabei entstandene Schaden auf etwa 5500 Euro. Die Nordhäuser Polizei hat umfangreich Spuren gesichert und Ermittlungen angestellt.