Einbrecher suchen Südharzer Schule heim

Wülfingerode. Der Schulhausmeister trat wie immer seinen Dienst am Morgen an, wurde im Keller aber überrascht von Spuren eines Einbruchs. Wie viel und was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Tatort von Einbrechern wurde das Heilpädagogische Zentrum in Wülfingerode. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stellte der Schulhausmeister am Freitagmorgen den Einbruch fest. Bisher Unbekannte hatten sich über ein Kellerfenster Zugang zum Schulkomplex verschafft.

Laut Polizei haben sie mehrere Räume geöffnet, betreten und dort Schränke durchsucht. Aufgrund des erhöhten Spurenaufkommens kam die Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz, um die Täter zu ermitteln. Wie viel gestohlen wurde, ist zur Zeit noch unbekannt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 3000 Euro.