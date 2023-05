Einbruch in Agrarbetrieb: Unbekannte entwenden Elektrotechnik

Hesserode Bisher unbekannte Täter sind in einen Agrarbetrieb in Hesserode eingebrochen. Dabei haben sie einen hohen finanziellen Schaden verursacht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte auf einem Agrarbetrieb in Hesserode einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro verursacht. Die Täter haben Landmaschinen aufgebrochen, die auf dem Betriebsgelände abgestellt waren. Aus den Maschinen haben sie dann Elektrotechnik gestohlen, teilte die Polizei mit.

Insgesamt wurden aus neun Traktoren technische Geräte gestohlen. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.

