Nordhausen. Am Wochenende gab es in Nordhausen eine Serie von Einbrechern. Die Polizei sucht nun Hinweise und Zeugen.

Einbruchserie in Nordhausen

Gleich zwei Mal war ein Gebäude des Bildungswerkes in der Rathsfelder Straße in Nordhausen am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Am Sonntag gegen 19 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein aufgebrochenes Fenster. Mit dem gestohlenen Werkstattschlüssel gelangten der oder die Täter in einen Lagerraum. Von dort erbeuteten sie mehrere Elektrowerkzeuge.

Am Montagmorgen gegen 4.25 Uhr entdeckte der Sicherheitsdienst erneut ein gewaltsam geöffnetes Fenster. Vermutlich wurde wieder Werkzeug gestohlen. Das Auslösen des Alarms verhinderte möglicherweise einen weiteren Einbruch in der Alten Leipziger Straße.

Am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe am Tor zu einer Werkstatt des Outdoorfachgeschäftes ein. Dabei löste der Alarm aus, wodurch der oder die Täter von ihrem Vorhaben vermutlich abließen.

Eingebrochen sind der oder die Täter aber dann doch in der Alten Leipziger Straße. In eine Elektrofirma drangen Einbrecher gewaltsam ein. Dort brachen sie einen Schreibtisch auf und verschwanden mit zwei Fahrzeugschlüsseln. Vermutlich handelt es sich bei allen genannten Einbrüchen um den oder dieselben Täter.

Wer Hinweise zu den Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

45 Meter Ölspur und Anzeige nach aufgerissener Ölwanne

Die Ölwanne riss sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ein Autofahrer auf einem Feldweg am Nordhäuser Möwensee auf. Während der 29-Jährige auf der Suche nach einem Abschlepper war, entdeckten Passanten die ca. 45 Meter lange Ölspur und informierten die Polizei. Die Feuerwehr entfernte das Öl. Die Untere Wasserbehörde muss nun prüfen, inwiefern weitere Maßnahmen erforderlich sind. Das Verursacherfahrzeug, ein Passat, wurde noch am Abend abgeschleppt. Gegen den Autofahrer wird nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Bodenverunreinigung ermittelt.

