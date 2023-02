Einbruchserie in Nordhausen

Nordhausen. Ein Stadtteil scheint derzeit im Visier von Kriminellen. Die Polizei vermeldet nach mehreren Vorfällen der vergangenen Tage zwei weitere am Samstag.

Binnen einer Woche vier Wohnungseinbrüche in Nordhausens Oberstadt: Mit solch einer Einbruchserie ist die Polizei derzeit konfrontiert. Am Wochenende meldeten sich zwei weitere Bewohner des Viertels, die Opfer derartiger Krimineller wurden. Betroffen seien ältere Menschen, erklärte Imre Dittberner am Sonntag, Dienstschichtleiter bei der Nordhäuser Polizei. Er rät zu erhöhter Wachsamkeit: „Aufmerksamkeit ist das A & O beim Betreten und Verlassen der Wohnung.“

Am Samstag hatten Unbekannte ein Wohnhaus zwischen 16 und 23 Uhr im Visier. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang verschafft hatten, betraten sie alle Räume und durchwühlten die Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und persönliche Dokumente des Wohnhausbesitzers gestohlen. „Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro“, so Dittberner. Ein 500-Euro-Sachschaden kommt hinzu.

Als versuchten Einbruch verbucht die Polizei einen Vorfall, der ihr gegen 21 Uhr gemeldet wurde. Der Wohnhauseigentümer war durch unbekannte Geräusche aufmerksam geworden und schaute nach. „Nachdem man bereits bis in den Hausflur gelangt war, verließ man das Objekt wieder ohne Beutegut“, so die Polizei. Trotzdem: Auch hier beläuft sich der Sachschaden beläuft sich auch hier auf 500 Euro.

Bereits in den vorangegangenen Tagen war es Tötern gelungen, aus einer Wohnung einen Tresor mit 50.000 Euro und Schmuck in einem ebensolchen Wert zu stehlen. In einem anderen Fall hatten Unbekannte aus einem leerstehenden Haus ein Besteck-Set entwendet.

Hinweise erbittet die Nordhäuser Polizei unter Tel.: 03631/960.