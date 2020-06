Nordhausen. Einen gehörigen Schreck dürften die Bewohner eines Hauses in Nordhausen am frühen Mittwochmorgen bekommen haben.

Einbruchsversuch in Nordhausen: Mann will in Wohnung eindringen

Schreck in der Nacht für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nordhäuser Semmelweisstraße: Wie die Polizei mitteilte, hatten sie am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr bemerkt, wie ein Unbekannter über ein Fenster in eine Wohnung eindringen wollte.

Der Mann flüchtete in Richtung des Supermarktes, nachdem sein Einbruchsversuch bemerkt worden war. Vermutlich hatte sich der Mann, der mit einem weißen T-Shirt bekleidet war, über mehrere Balkone zu dem betroffenen Fenster im zweiten Obergeschoss. Zeugenhinweise bitte an Telefon: 03631/960.