Eine Feuerwehr im Kreis Nordhausen erfüllt zum 75. Geburtstag dem Jubilar einen Lebenstraum

Großwechsungen. Warum ein Ausflug im Kreis Nordhausen eine tolle Überraschung ist. Der Nordthüringer Lebenshilfe ist ein besonderes Geburtstagsgeschenk gelungen.

Seinen 75. Geburtstag feierte Holger in Nordhausen. Er ist ein Bewohner des Heims an der Justus-Jonas-Kirche. Der Wohnverbund gehört zur Nordthüringer Lebenshilfe. Die Überraschung des Tages war ein Ausflug. „Holgers größte Leidenschaft ist die Feuerwehr“, erklärt Monique Schmidt, Mitarbeiterin im Wohnverbund. „Das erzählten wir der Freiwilligen Feuerwehr Großwechsungen, und sie hat den Traum wahr gemacht.“ Der Wehrleiter hat dem Jubilar den Fuhrpark, die Uniformen und einen Einblick in die Feuerwehrwelt gezeigt. Holger durfte die Uniform anprobieren und an einem Feuerwehrparcours teilnehmen. Mit einem echten Feuerwehrauto ging es zum Büfett in der Gaststätte „Bei Muttern“. Ein großes Dankeschön gilt der Feuerwehr.