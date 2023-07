Eine Landesstraße im Kreis Nordhausen wird voll gesperrt

Eine Vollsperrung wie hier in der Hauptstraße von Lipprechterode gibt es ab 1. August auch auf der Landstraße zwischen Kehmstedt und Schiedungen.

Kehmstedt. Die Landesstraße 1034 muss wegen der Sanierung der Fahrbahn ab dem 1. August voll gesperrt werden.

Weil die Oberflächen der Fahrbahnen saniert werden müssen, wird vom 1. und 4. August die Landesstraße 1034 zwischen Kehmstedt und Schiedungen abschnittsweise voll gesperrt. Das teilte jetzt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit. Die Umleitung in nördlicher Fahrtrichtung führt von Kehmstedt über die Kreisstraße 17 von Immenrode nach Haferungen und die K 31 zur B 243.

In südlicher Fahrtrichtung wird der Verkehr zunächst über die L 2062 von Trebra nach Epschenrode und dann über die L 1014 in Richtung Bleicherode geleitet.

„Die Arbeiten werden in zwei Abschnitte eingeteilt, so dass die Ortslage Friedrichsthal immer erreichbar bleibt“, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Regionalbereichs Nord des Landesamtes.