Eine Natur-Perle im Kreis Nordhausen: Saison-Auftakt am Gondelteich

Neustadt. Ein Südharzer Ausflugstipp: Bei schönem Wetter lohnt sich ein Trip nach Neustadt. Am Gondelteich erklingt sogar Live-Musik.

In zwei Wochen ist es wieder so weit. Dann ist Saisonstart am Gondelteich in Neustadt. Live-Musik erklingt am Sonntag, 23. April, ab 14.30 Uhr, kündigt die Event-Firma Muth & Hofmann an. Geplant sind die Auftritte der Ilfelder Blasmusikanten und vom Alleinunterhalter Achim Großmann. Dazu gibt es Bier vom Fass, leckere Bratwurst vom Grill sowie Kaffee und hausgebackenen Kuchen. Das Team vom Kiosk am Gondelteich und vom Sachswerfer Handwagen hofft auf möglichst viele Besucher.