Eine Neuheit im Kreis Nordhausen: Orgel kann dank einer Treppe besichtigt werden

Christine Heimrich spielt die Orgel in der Ilfelder Kirche.

Ilfeld. Südharzer Kirchengemeinde lädt zum Reformationsgottesdienst ein. Zudem gewährt sie einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen. So nah kommt man der Königin der Instrumente nur selten.

Ein Gottesdienst mit Chor und Orgel ist am kommenden Dienstag, 31. Oktober, um 11 Uhr in der Ilfelder Kirche. Der Grund ist nahe liegend: das Reformationsfest. Zu hören sind Sänger aus Ilfeld und

Die Besichtigungstreppe hinter der Orgel in der Ilfelder Kirche ist fertig. Foto: Christine Heimrich

Niedersachswerfen sowie die Kirchenmusikerin Christine Heimrich an der Orgel. Im Anschluss gibt es Reformationsbrötchen, Kaffee und Tee im Marholthaus. Außerdem können sich die Gottesdienstbesucher vom sichtbaren Fortschritt der Arbeiten in und hinter der Orgel überzeugen. So ist die neue Besichtigungstreppe bereits fertiggestellt worden.