Eine Nordhäuser Selbsthilfegruppe sagt ihr Treffen ab

Nordhausen. In Nordhausen existieren mehrere Selbsthilfegruppen. Das Treffen einer davon fällt in diesem Monat allerdings aus.

Das Restless-Legs-Syndrom ist eine chronische neurologische Erkrankung. Um mit der enormen Belastung besser umgehen zu können, gibt es in Nordhausen eine Selbsthilfegruppe für Erkrankte. Deren monatliches Treffen falle im August aus, berichtet Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes. Am Montag, 18. September, will sich die Gruppe wieder ab 15.30 Uhr im Haus der Generationen in Nordhausen treffen.

Kontaktstelle unter: gesundheitsfoerderung@lrandh.thueringen.de