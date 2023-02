Eine Quedlinburgerin wird neue Chefin der Harzer Schmalspurbahnen

Wernigerode. Mit einer Frau an der Spitze geht ein traditionsreiches Harzer Unternehmen in die Zukunft. Katrin Müller ist ab Sommer Geschäftsführerin.

Eine neue Geschäftsführerin bekommen die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ab dem 1. Juli dieses Jahres. Katrin Müller aus Quedlinburg, seit zwölf Jahren im Unternehmen tätig, übernimmt den Posten von Matthias Wagener. Er geht Ende Juni in den Ruhestand.

Für die 35-jährige Katrin Müller entschied sich der Aufsichtsrat der HSB am Montag in seiner Sitzung im Wernigeröder Rathaus. Mit der Wahl von Katrin Müller zur neuen Geschäftsführerin verbindet das Aufsichtsgremium „einen Aufbruch in die Zukunft und sendet damit gleichzeitig auch ein Signal an die 280 HSB-Beschäftigten zur Bestandssicherung“, erklärt HSB-Sprecher Dirk Bahnsen.

Nach Studienabschlüssen als Bachelor im walisischen Cardiff und als Master an der Hochschule Harz in Wernigerode startete Katrin Müller im Jahre 2011 ihre berufliche Laufbahn bei der HSB. Zunächst als Referentin im Bereich Marketing und Vertrieb, zwei Jahre später dann bereits als Leiterin des Bereichs. Im Jahre 2019 kam noch die Position als stellvertretende kaufmännische Leiterin hinzu, und seit letztem Jahr auch die amtierende Leitung der Personalabteilung infolge einer Elternzeitvertretung.