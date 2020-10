Um einen grünen Blickfang reicher ist der Kurpark im Luftkurort Neustadt. Mit dem Setzen eines jungen Baums wird hier traditionell der Tag der Deutschen Einheit begangen. Und dieser Tradition folgte das Harztor-Dörfchen auch am vergangenen Wochenende.

Gepflanzt wurde diesmal eine Robinie. Der eigentlich aus Nordamerika stammende Schmetterlingsblütler wird seit nunmehr 400 Jahren auch hierzulande gepflanzt und ist 2020 gar Baum des Jahres geworden. Ein Exemplar steht jetzt auch im Neustädter Kurpark. Ortschef Dirk Erfurt und die Europa-Abgeordnete Viola von Cramon-Traubadel (beide Bündnis 90/Die Grünen) pflanzten den Baum gemeinsam am Samstagnachmittag.

Baumpflanzungen zum Einheitstag sind in Neustadt eine gute Tradition. In diesem Jahr konnte Erfurt die Grünenpolitikerin als Baumpatin gewinnen. Die Niedersächsin hatte den Kurort bereits im Sommer besucht. „Der Südharz ist wunderschön und so lieblich. Ich bin gern hier“, sagte die Europapolitikerin am Rande der Veranstaltung. Sie habe deshalb nicht lange überlegen müssen, ob sie einen Baum stiften wolle. „Die Robinie ist zwar kein heimischer Baum, kommt aber sehr gut mit Trockenheit aus. Und glauben Sie mir, es wird ein prächtiger Baum“, sagte die Politikerin zu den rund 40 Gästen. Sie selbst habe ein solches Exemplar auf ihrem Grundstück.

Eröffnet wurde die kleine Einheitsfeier musikalisch von der Bläsergruppe und dem Neustädter Trachtenverein. Bürgermeister Erfurt nutzte die Veranstaltung, um seinen Dank dafür auszudrücken, wie viel in den vergangenen 30 Jahren in Neustadt als einzigem Kurort im Landkreis Nordhausen passiert ist. „Vieles ist nur im Ehrenamt möglich und das funktioniert gut bei uns im Ort“, schwärmte Neustadts Bürgermeister Erfurt.

Nach der Baumpflanzung wurde die Einheitsfeier am Gondelteich bei Musik, Gegrilltem und bestem Herbstwetter fortgesetzt.