Eine Sportreporter-Legende kommt nach Nordhausen

Nordhausen. Die Nordhäuser Mittelstand- und Wirtschaftsunion plant ein Sommergespräch. Und sie lockt einen besonderen Gastredner in den Südharz.

Der Nordhäuser Kreisverband der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) veranstaltet am Donnerstag, 22. Juni, ab 18.30 Uhr ein Sommergespräch auf dem Hof der Traditionsbrennerei in der Grimmelallee, kündigt der MIT-Kreischef Torsten Juch an. Als Gastredner begrüßt der Verband die Sportreporter-Legende Waldemar Hartmann sowie den CDU-Landtagsabgeordneten Mike Mohring. Die Moderation übernimmt Marc Nebelung. „Wir haben ein Sommergrillbuffet reserviert“, erklärt Juch. „Um die Kosten der Veranstaltung im Rahmen halten zu können, erheben wir einen Unkostenbeitrag von 20 Euro pro Teilnehmer.“

Anmeldungen sind möglich bis 19. Juni in der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Nordhausen unter Telefon: 03631/6514080.