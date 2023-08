Eine Straßensperrung weniger in Nordhausen

Nordhausen. Update der Baustellenliste in Nordhausen: Eine Straße ist inzwischen wieder beidseitig befahrbar.

Die Riemannstraße bleibt bis Jahresende voll gesperrt. Hier läuft der zweite Bauabschnitt des grundhaften Ausbaus. Seit März war auch die Wallrothstraße unterhalb der Riemannstraße für mehrere Monate gesperrt. Doch inzwischen ist dieser Bereich wieder beidseitig frei. Leider war aufgrund eines Übermittlungsfehlers diese Sperrung immer noch in der Baustellenliste unserer Zeitung enthalten. Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.

Am Gehege entlang (ab Geiersberg) bleibt die Wallrothstraße jedoch eine Einbahnstraße. Dort ist sie lediglich in Richtung Beethovenring passierbar. Die Stadt plant eine aufwendige Hangsicherung an der Wallrothstraße.