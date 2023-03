Eine weitere Landesstraße im Kreis Nordhausen wird voll gesperrt

Schiedungen. An dieser Stelle im Kreis Nordhausen sind Reparaturarbeiten dringend notwendig. Zwei Wochen sollen sie dauern. Die Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen.

Eine weitere Landesstraße muss im Landkreis Nordhausen für den Verkehr voll gesperrt werden, kündigt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr an. Betroffen ist die L 1034. Ab Montag, 3. April, leistet eine Baufirma zwischen Friedrichsthal und Schiedungen Straßenreparaturarbeiten. „Dafür ist es notwendig, die Straße für zwei Wochen voll zu sperren“, erklärt Andreas Bode, Nordthüringer Regionalleiter des Landesamtes.

Die Umleitung in nördlicher Fahrtrichtung führt von Kehmstedt über die Kreisstraße 17, Immenrode, Haferungen und die Kreisstraße 31 zur Bundesstraße 243. In südlicher Richtung wird der Verkehr von der B 243 über Mackenrode und die Landesstraße 1014 in Richtung Bleicherode geleitet, informiert das Landesamt.