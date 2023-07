Eine weitere Landesstraße muss im Kreis Nordhausen voll gesperrt werden

Trebra. Arbeiter sanieren die Fahrbahnoberfläche einer Landesstraße im Südharz. Die Umleitung führt über drei Dörfer.

Weil die Fahrbahnoberfläche der Landesstraße saniert werden muss, ist die L 2062 zwischen Trebra und Epschenrode an zwei Tagen voll gesperrt, kündigt Andreas Bode, Regionalleiter des Landesamtes für Bau und Verkehr, an. Vorgesehen sind die Arbeiten am Donnerstag, 27. Juli, und am Freitag, 28. Juli.

Die Behörde richtet eine Umleitung ein und beschildert diese. Die Strecke führt in beiden Richtungen über die Dörfer Schiedungen, Mackenrode und Limlingerode.