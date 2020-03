Stich-Wort: Jens Feuerriegel wünscht sich menschliche Wärme in der Krise.

Eine Zeit des Lächelns

Eine Geisterstadt sieht anders aus. Und doch ist vieles ungewöhnlich an diesem Dienstag in Nordhausen. Die Stille auf dem Hof des Kindergartens in der Nachbarschaft. Die auffallend vielen freien Plätze auf dem Parkplatz. Die Ruhe im Pressehaus.

Dennoch: Wer sich an die frische Luft wagt, dem begegnen die Nordhäuser. Die Stadt lebt. Und sie funktioniert. Trotz allem. Und dank der vielen Helden des Alltags. Die Krankenschwester im Klinikum, die Kassiererin im Einkaufsmarkt, die Frau hinter dem Tresen der Tankstelle, der Straßenbahnfahrer – um nur einige zu nennen –, sie alle machen ihren Job. Unaufgeregt. Souverän.

Auch in Nordhausen bleiben Türen verschlossen und Räder stehen. Aber alles Wichtige bewegt sich. Zu unser aller Nutzen. So ist der Ausnahmezustand erträglich.

Es ist nicht die Zeit für soziale Kontakte, für Umarmung oder Handschlag. Im Gegenteil: Die Virologen empfehlen Distanz. Mindestens zwei Meter. Na und? Menschliche Wärme muss ja keine körperliche Berührung sein. Sie braucht auch keine unmittelbare Nähe. Ein Lächeln genügt. Auch aus zweieinhalb Metern Abstand.

Vielleicht sollten wir alle dieser besonderen Zeit mit mehr Lächeln begegnen. Diese Krise schränkt uns ein. Sie muss aber nicht unsozial sein.