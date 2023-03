Ein unbewohntes Einfamilienhaus geriet am Dienstag in Heringen in Brand.

Einfamilienhaus in Heringen steht in Flammen: 50.000 Euro Schaden

Heringen. Ein unbewohntes Einfamilienhaus geriet am Dienstag in Heringen in Brand. Anwohner hörten einen lauten Knall.

Ein Einfamilienhaus geriet am Dienstag in Heringen im Landkreis Nordhausen in Brand. Die Anwohner hörten einen lauten Knall, bevor es zur Rauchentwicklung kam.

Laut Angaben der Polizei war die Feuerwehr schnell vor Ort, konnte den Einsturz des Dachs jedoch nicht verhindern. Die Flammen breiteten sich auch auf das Nachbarhaus aus.

Ein zur Zeit nicht bewohntes Gebäude in Heringen brannte am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr lichterloh.

Das brennende Gebäude befindet sich in der Straße der Einheit in Heringen.

Es befanden sich keine Menschen im Gebäude.

Aus den angrenzenden Häusern evakuierte die Freiwillige Feuerwehr vorsorglich zehn Menschen.

Die Anwohner verließen selbstständig die Gebäude.

Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 300.000 Euro geschätzt.

50 Einsatzkräfte aus sieben Feuerwehren waren im Einsatz.

Nach dem Brand ist das Gebäude erstmal nicht mehr bewohnbar.

Ein Gebäude in Heringen brannte am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr lichterloh. Sieben Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Der 84-jährige Grundstückseigentümer brachte sich unverletzt in Sicherheit. Die Anwohner des angrenzenden Wohnhauses verließen vorsorglich ihr Haus. Gegen 22.30 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet.

Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf etwa 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

