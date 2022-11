Einheitsbuddeln bei Rothesütte geht in zweite Runde

Zum Auftakt für das diesjährige „Einheitsbuddeln“ kamen am 24. August drei Stieleichen in die Erde, keine 100 Meter vom Drei-Länder-Stein nahe Rothesütte entfernt. An den Spaten: Ministerpräsident Bodo Ramelow, Volker Gebhardt, Chef von Thüringen-Forst, und Marc Fielmann, Vorstandschef der Fielmann AG, als Sponsor.