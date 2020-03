Nordhausen. Wohnungsbaugenossenschaft Südharz bietet Form der Geldanlage an und garantiert ein Prozent Zins.

Einlagen bei WBG im Südharz von 4,7 Millionen Euro

Zum „Wohnen mit Service” der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) gehört seit neun Jahren auch die Geldanlagemöglichkeit „Wohnen und Sparen“. Möglich ist das durch den Erwerb einer Inhaberschuldverschreibung. „Mit diesem Finanzierungsinstrument hat die Genossenschaft aktuell Einlagen in Höhe von 4,7 Millionen Euro verzeichnet, die sich auf rund 370 Urkunden verteilen“, berichtet Steffen Loup, Finanzvorstand der WBG. Jedes Genossenschaftsmitglied, das eine WBG-Wohnung nutzt, kann bis zu 25.000 Euro anlegen. Seit dem 1. März gelten neue Anlagekonditionen. So wird für eine Mindestanlage ab 5000 Euro aktuell ein Prozent Zins pro Jahr gezahlt. „Damit liegt unsere Genossenschaft im oberen Segment der derzeitigen Festgeldanlagen”, so Loup.