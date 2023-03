Die neue Entwässerungspresse in der Wäscherei des Südharz-Klinikums.

Einmalig in Thüringen: Südharz-Klinikum Nordhausen verfügt über eigene Wäscherei

Nordhausen. Warum das Nordhäuser Krankenhaus nun viel Geld in die Hand genommen hat und dieses in eine neue Wäschepresse investiert hat. Und wie sich unterbrochene Lieferketten auf den Klinikalltag auswirken.

In der Wäscherei des Nordhäuser Südharz-Klinikums wurde die Entwässerungspresse ausgetauscht. “Der Austausch war erforderlich, da die bisherige Presse mehr als 20 Jahre ihren Dienst tat und eine erneute Reparatur betriebswirtschaftlich nicht mehr sinnvoll war”, sagt die Leiterin der Wäscherei, Nadine Bauer. Rund 180.000 Euro hatte die Investition gekostet.

Das Südharz-Klinikum ist das einzige Klinikum in Thüringen, das über eine eigene Wäscherei verfügt. “Wir haben hier sehr kurze Wege, eine sehr gute Qualität der Arbeit und einen äußerst effektiv strukturierten Ablauf. Auch deshalb können wir sehr schnell auf kurzfristig geänderte Anforderungen reagieren”, erläutert die Chefin, die für 18 Mitarbeiter verantwortlich ist. Vier Tonnen Wäsche durchlaufen hier täglich die Waschstraße. Rund eine Tonne Wäsche entfällt auf Formwäsche, das ist die Berufsbekleidung, der etwa 1700 Mitarbeiter des kommunalen Krankenhauses sowie auf Patientenwäsche.

Der Waschgang unterscheidet sich in vielen Facetten sehr stark von der Wäsche im privaten Bereich. Die Krankenhauswäsche wird mit geprüften und desinfizierenden Waschverfahren gewaschen, mit nachgewiesener Wirksamkeit. Die exakten Vorgaben des Robert-Koch-Institutes werden eingehalten und es kommen nur gelistete Waschmittel zur Anwendung. Eine automatische Dosierung sorgt für den exakten Einsatz der entsprechenden Substanzen. In den zurückliegenden Monaten konnte das Nordhäuser Klinikum einen ausreichenden Vorrat an Wäsche einlagern. “

Dies wurde notwendig, da unterbrochene Lieferketten aktuell eine Lieferzeit von vier bis fünf Monaten zur Folge hatten und die wir zum Teil immer noch haben”, ergänzt Guido Hage, der Geschäftsführer des Südharz-Klinikums abschließend.