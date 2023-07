Einsatzübung mit Drohnen und Hunden in Nordhausen

Nordhausen. Elf Vermisste und wie sie von 35 Rettungskräften im Nordhäuser Gumpetal während einer Einsatzübung gefunden worden.

Eine Einsatzübung mit insgesamt 35 Rettungskräften fand kürzlich im Nordhäuser Gumpetal statt. Gemeldet wurde eine „vermisste Personengruppe mit acht bis 12 Personen“. Die Kameraden bildeten Einsatzabschnitte und Rettungshunde begannen mit der Suche. Durch aufgefundene Shirts konnten die Hunde eine Fährte von zwei Vermissten aufnehmen. Im Gumpewald waren fünf Flächensuchhunde im Einsatz, die von je einem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nordhausen-Mitte begleitet wurden, um über Funk einen Standort und Zustand der Personen übermitteln zu können. Auch kam eine Drohne zum Einsatz, um über einen zugeteilten Abschnitt Aufnahmen aus der Luft zu machen.

Abgestürzte Person in Hanglage gefunden

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde eine abgestürzte Person in Hanglage gefunden. Acht Einsatzkräfte retteten diese und brachten die vermeintlich verletzte Person zum Sammelpunkt. Weitere Recherchen ergaben insgesamt elf vermisste Erwachsene. Die letzte Person wurde im Park Hohenrode mithilfe einer Drohne geortet und gerettet. „Ziel der Einsatzübung war die Koordination verschiedener Einsatzkräfte in mehreren Abschnitten durch die Führungsstaffel des Landkreis Nordhausen“, so Kreisbrandinspektor Daniel Kunze. Unter den 35 Rettungskräften waren 12 Mitglieder der Rettungshundestaffel Teamdogs, vier Kameraden der Rettungshunde und Ortungstechnik Thüringen (RhOt), 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nordhausen-Mitte und sieben Kameraden der Führungsstaffel des Landkreises Nordhausen, davon drei Piloten der Drohnenstaffel. Für die Versorgung war der Betreuungszug des Landkreises mit neun Freiwilligen zuständig.