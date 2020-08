Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eis als gesunde Variante

Bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen ist jegliche Abkühlung willkommen. Das kann der Sprung ins kühle Nass im Freibad oder am See sein, eine kalte Dusche, eine mit Wasser gefüllte Schüssel, in der die Beine gekühlt werden können, ein Ventilator oder aber der Gang in die nächste Eisdiele.

Und dort sorgen längst nicht mehr nur die klassischen Eissorten wie Schokolade, Vanille oder Erdbeere für Gaumenfreuden. So bieten die Eishersteller ihren Kunden jedes Jahr aufs Neue auch ausgefallene Geschmacksrichtungen an. Was hat es da in der Vergangenheit nicht schon für ausgefallene Kreationen gegeben. Ich erinnere mich besonders an ein Gurkeneis. Das gibt es heute noch im Spreewald zu kaufen.

Wer in diesem Jahr den Eistrend nicht verpassen möchte, der sollte die Sorte Goldene Milch probieren, schreibt die Deutsche Handwerkszeitung. Sie ist eine Variation des Klassikers Fior di latte und wird mit Gewürzen wie Kurkuma und Ingwer kombiniert. Das neue Eis des Jahres soll gesunde Ernährung und Genuss verbinden, erläutert Uniteis-Sprecherin Annalisa Carino, die Union der italienischen Speisehersteller. Und da sind Gewürze wie Kurkuma und Ingwer ideal. Na dann: Guten Appetit!