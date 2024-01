Eiskaltes Vergnügen: Narren aus dem Landkreis Nordhausen stürzen sich in die kühlen Fluten

Neustadt Das traditionelle Anbaden ist stets ein Spektakel. Dieses Jahr ist allerdings alles anders. Was fünf Männerballette damit zu tun haben und wieso drei Schwäne dabei baden gingen.

Tollkühne Frauen und Männer in coolen Kostümen stürzten sich an diesem Wochenende ins kühle Nass des Neustädter Waldbades. Dieses Jahr gestaltete sich das traditionelle Anbaden des Fördervereins allerdings anders. Denn den Sprung ins 5 Grad kalte Wasser wagen nicht nur 38 frühzeitige Badegäste. Gleich fünf Männerballette folgen dem Aufruf des Fördervereins und schließen sich dem Gaudi an. Schließlich haben die Narren noch immer das Zepter in der Hand und die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu.

Insgesamt 38 tollkühne Frauen und Männer nutzten das eisige Badeangebot. Foto: Marco Kneise

Hasselfelder Eisperlen halten es am längsten im Wasser aus

Da der Sprung ins kühle Nass jedoch zu einfach für die spaßerprobten Karnevalisten wäre, hat sich der hiesige Osteröder Carneval Verein (OCV) um Präsidentin Doreen Baufeldt einiges einfallen lassen. Schließlich sollte eine fünfköpfige Jury am Ende einen Sieger küren, den vor allem neben Ruhm und Ehre auch flüssige wie schmackhafte Präsente erwarteten.

Neustadts Ortschaftsbürgermeister Mario Kühn (parteilos) moderierte die Sause. Foto: Marco Kneise

Bevor sich die furchtlosen Männer den waghalsigen Aufgaben stellen, dürfen hingegen die ersten hart gesottenen Schwimmgäste des Jahres in die kühlen Fluten stürzen, nachdem sie in der mobilen Fasssauna aus Werna geschwitzt haben. Einige haben dabei hörbar die Kälte des Wassers unterschätzt. Sobald der erste Zeh im Wasser eintaucht, schreien sie los und schon nach wenigen Minuten verlassen sie wieder das sehr erfrischende Bad. Andere wiederum haben eine wärmende Mütze auf, schwimmen gemütlich umher, hüpfen vom Sprungturm oder gehen ein zweites Mal baden. Am längsten jedoch tanzen die Hasselfelder Eisperlen im Wasser zur Musik. Sie sind es, die wie schon im vergangenen Jahr als letzte das Wasserbecken mit hochroten Beinen verlassen.

Das Salzaer Männerballett machte auf den Skiern im knappem Tutu die beste Figur. Foto: Marco Kneise

Anschließend zeigen die Männerballette aus Görsbach, Neustadt, Krimderode, Salza und Sollstedt, was sie alles drauf haben. Bewertet wird neben dem besten Kostüm, der gemeinschaftliche Ausflug auf zwei Ski, die Fahrt auf einem Bobbycar, das Durchschwimmen des Wasserbeckens sowie zielsicheres Treffen mit einem Baseball.

Wie es richtig funktioniert, zeigen die Gastgeber des OCV in ihren flauschigen Hühnerkostümen. Dabei demonstrierten sie, dass in allen Disziplinen Teamwork gefragt ist. Während die Krimderöder in ihren Schottenröcken gleich zu Beginn auf den Skiern wichtige Punkte ließen, da sie sich hin brettern, zeigen die Sollstedter, dass es in ihren rosafarbenen Lederhosen besser funktioniert. Teamwork beweisen auch die Salzaer in ihren Tutus. Statt nur einen schwimmen zu lassen, sprangen gleich alle drei in die kühlen Fluten, um den Schwänen, die sie um ihren Hals trugen, Wasser zu gönnen.

Am Ende können alle hingegen beim zielsicheren Werfen Punkte wiedergutmachen. Und so sind es die Salzaer, die dabei alle in die Schranken weisen und den obersten Platz auf dem Podest für sich ergattern. Mit Abstand folgt der OCV auf dem zweiten Platz. Danach reihen sich die Sollstedter, Görsbacher und Krimderöder Narren in die Siegerliste ein.

Für all jene, die sich ebenso im Neustädter Waldbad erfrischen wollen, empfiehlt Anne Dumjahn, Vorsitzende des Waldbad-Fördervereins, den 15. Mai. Dann werde voraussichtlich das Bad für alle anderen in die Saison starten.