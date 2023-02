Bei dem Unfall auf der Kreisstraße 22 zwischen Klettenberg und Neuhof waren am Montagabend rund 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Elektrobus rutscht bei Klettenberg im Landkreis Nordhausen in Graben und kippt um

Klettenberg. Der Fahrer wird bei dem Unfall auf der Kreisstraße 22 eingeklemmt und muss befreit werden. Ein Fahrfehler wird als Ursache vermutet.

Ein Elektrobus der Nordhäuser Verkehrsbetriebe ist am Montagabend auf der Kreisstraße 22 zwischen Klettenberg und Neuhof verunglückt. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19.28 Uhr. Der Linienbus kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Eine Betonbrücke stoppte das Fahrzeug, dass dann auf die Seite kippte. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch in dem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die hinzugerufenen Feuerwehren befreit werden.

„Um 19.51 Uhr wurden wir alarmiert. Nur sechs Minuten später waren wir mit den ersten zwei Fahrzeugen am Unfallort“, erläuterte Thomas Evers, Ortsbrandmeister von Liebenrode und Gesamteinsatzleiter. Insgesamt seien 60 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Beinahe die gesamte Feuerwehr der Gemeinde Hohenstein rückte laut Evers aus. Neben Liebenrode waren auch Kameraden aus Klettenberg, Mackenrode, Branderode, Holbach und Trebra vor Ort. Unterstützung gab es zudem aus der Gemeinde Werther von der Freiwilligen Feuerwehr Großwechsungen.

Das Fahrzeug soll nun durch einen externen Experten begutachtet werden

Die Feuerwehren befreiten nicht nur den Fahrer aus seiner misslichen Lage. „Wir haben auch die Akkus des Busses regelmäßig mit der Wärmebildkamera kontrolliert und somit den Brandschutz sichergestellt“, erläuterte Thomas Evers. Auch nach der Bergung des Fahrzeuges hätten drei Fahrzeuge den Abtransport bis zum Depot der Stadtwerke begleitet.

Während der Bergung kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. An dem Bus entstand ein Schaden von 600.000 Euro. „Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Fahrfehler“, teilte Franziska Bernsdorf von den Verkehrsbetrieben zur Unfallursache mit. Das Fahrzeug soll nun durch einen externen Experten begutachtet und die Schäden detailliert bewertet werden.