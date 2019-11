Ellrich beschließt Nachtragshaushalt

Der Ellricher Stadtrat hat auf seiner Sitzung am Montagabend einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beschlossen. „Durch die unklare Vorgehensweise bei der Abrechnung der Straßenausbaubeiträge können momentan Beiträge für die Ilfelder Straße in Appenrode, die Dr.-Kremser-Straße in Sülzhayn sowie die Schulstraße und Salzstraße in Ellrich in Höhe von insgesamt 941.900 Euro nicht eingefordert werden“, erläuterte Bürgermeister Henry Pasenow (CDU).

Die Dr.-Kremser-Straße wird zudem im Rahmen der Dorferneuerung gefördert und ausgebaut. Die Abrechnung mit dem Fördermittelgeber muss bis zum 15. Oktober erfolgen. Erst nach diesem Nachweis kann der Auszahlungsantrag gestellt werden. Die Auszahlung der Gelder erfolgt erfahrungsgemäß aber erst im Dezember. Für die Dr.-Kremser-Straße ist die Stadt Ellrich mit Zahlungen in Höhe von 885.275 Euro in Vorleistung gegangen. Die Zuwendung in Höhe von 575.429 Euro wird im Dezember ausgezahlt. Um die laufenden Zahlungsverpflichtungen tätigen zu können, ist eine Erhöhung des Kassenkredits auf 1.812.700 Euro notwendig, da keine zusätzlichen Einnahmen zu erwarten sind. Eine Haushaltssperre wurde am 6. September ausgesprochen, die die Einnahmeausfälle nicht kompensieren kann.